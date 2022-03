Venäjän Suomen-suurlähetystön Twitter-viesti ja hybridivaikuttaminen askarrutti kansanedustajia: "Tiedämme, mihin Venäjä tällä pyrkii"

"Täällä ei olla sinisilmäisiä"

– Meillä on nyt jo mahdollisuus sulkea rajanylityspaikkoja. Me voimme sulkea itärajalta vaikka kaikki rajanylityspaikat, jos on tarve. Meidän Rajavartiolaitoksellamme on olemassa suunnitelmat siihen, miten vastataan tämän tyyppisiin vaikuttamisyrityksiin, Mikkonen sanoi.