Hakisitko "kirjastonjohtajaksi"? Päätön tehtäväkirjo polkupalkalla

Ensisijaisena tehtävänä on vastata kirjastopalveluista, niiden kehittämisestä, materiaalien hankinnasta ja asiakaspalvelun hoitamisesta. Mutta sen lisäksi kirjastonhoitajan vastuulle kuuluvat ilmoituksen mukaan myös kunnan kulttuuri-, museo- ja matkailupalvelut sekä maahanmuuttoasiat.

Kirjastonjohtajan tehtävät laajenivat huomattavasti

– On myönnettävä, että tehtävä on erittäin laaja, mutta pienissä kunnissa viranhaltijoilla on hyvin laajat tehtävänkuvat. Jos vertaa kirjastonjohtajan tehtävänkuvaa, niin isommissa kunnissa kyseistä tehtävää hoitaisi varmaan kolme tai useampi henkilö, Tolppanen sanoo.