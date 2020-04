26-vuotias Tatu Ujula aloitti johtajapestissään samaa aikaan kun korona haastaa koko maailman: "Nyt huomataan pienen paikkakunnan edut”

Ujula on jo nuorena tiennyt haluavansa kunnanjohtajaksi. Näiden unelmiensa pohjalta hän on jo aikanaan tehnyt kaikki opiskelu- ja uravalinnat.

– Pitkä tie on kuljettu. Minulla on aina ollut haaveena kunnanjohtajuus, koska siinä saa tehdä niin monenlaista asiaa. Ajattelin, että missä työssä saan parhaiten toteutettua näitä kaikkia mielenkiinnon kohteita ja huomasin, että kunnanjohtajan työ olisi tähän oiva valinta.

Ujula on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Viimeksi hän on työskennellyt sosiaalijohtajana Kustavin kunnalla. Sitä ennen muun muassa sosiaalityöntekijänä Raumalla ja Eurassa.

Uusi pesti kunnanjohtajana alkaa haastavana aikana, kun koronaepidemia riepottelee koko maailmaa. Tästä huolimatta Ujula on hyvällä mielellä.

– Koronaepidemia on haastava. Samalla kun tätä kriisiä ratkaistaan, niin huomataan myös mitä etuja on asua pienellä paikkakunnalla. Toistaiseksi virus on päässyt leviämään enemmän tiheämmin asutetulla Uudellamaalla.