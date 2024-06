Hakaniemen kauppahalli täytti 110 vuotta! Näin syntymäpäivää juhlittiin

– Tämmöinen vanha on aina ihana, sanoo lapsuudestaan saakka Hakaniemen kauppahallissa vieraillut Heidi. Heljä Hoppu on puolestaan saapunut kauppahalliin keitolle. Millainen tunnelma täällä on? – Tiivis, tiivis tunnelma. Varsinkin tänään, Hoppu nauraa.

"Täällä syntyy ystävyyssuhteita"

Hallin kakkoskerroksessa esillä on kesähattuja. Liike on nimeltään Tmi. M. Kuronen ja se on ollut täällä alusta asti.



– Aina ja sitä ennen Rautatientorilla, kertoo omistaja Jaana Karastie liikkeen historiasta.



Mikä on muuttunut vuosien varrella?



– Valikoima on muuttunut. 70-luvulla oli myynnissä työvaatteita.