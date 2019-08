Hajumysteeri Espoossa: Voimakas löyhkä yllätti Margitin ulkoilulla – mitä on tämä "mömmö" suositun lintulammen pinnalla?

– Siellä näkyi öljynnäköisiä läikkiä ja aikamoisen isoja kokkareita siellä kellui. Oma päätelmäni on, että kyllä se ulostetta oli. Tarkemmin en osaa sanoa, kenen tai minkä ulostetta, Hatakka kertoo.

Haju oli todella paha

Tuskin ulostetta

HSY:ltä kerrotaan, että he ovat saaneet hajuvalituksen Suomenojan lammikon alueelta.

Lehtisen mukaan havainto ei ole ulostetta, vaan luonnollista ainetta, joka on noussut lämpimän ja kuivan ajan seurauksena ojan pintaan.

HSY:ltä epäillään, että sateiden seurauksena vesi ojassa on sekoittunut ja hapettunut ja sen seurauksena hajua on vapautunut ilmaan.

Ei putkea lampeen



Muutaman sadan metrin päässä hajupaikasta sijaitsee HSY:n Suomenojan jätevedenpuhdistamo, joka on Suomen toiseksi suurin lajiaan. Suomenojan jätevedenpuhdistamolta ei kulje kuitenkaan putkea eikä muutakaan yhteyttä ojaan, jossa hajua on havaittu.

Työ tehtiin aamuyöstä, jolloin jäteveden virtaama on pienin. Korjauksen aikana jätevesi kuljetettiin pumppaamolta kuudella loka-autolla Suomenojan jätevedenpuhdistamolle.

Ravinteikas lampi

Tasaus tarkoittaa sitä, että lampeen päästetään esikäsiteltyä jätevettä, kun puhdistamoon tulevan jäteveden virtauma on suurimmillaan. Tätä tapahtuu syksyisin sateiden lisääntyessä sekä keväisin lumien sulaessa.

Jätevedenpuhdistamon tasaustoiminta on osasyy sille, miksi Suomenojan lammesta on kehittynyt erinomainen elinympäristö sen monille lintulajeille.

Poijärven mukaan on mahdollista, että ajan kuluessa lampeen on kertynyt pidemmän aikaa ravinteikasta massaa. Nyt lammen veden ollessa poikkeuksellisen matalalla kuivan kesän vuoksi, pintaan noussut liete on alkanut haista.