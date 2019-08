Espoon hajumysteeri selvisi – suositun lintulammen pinnalla lilluvat löyhkäävät kökkäreet ovat "sitä itseään"

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen HSY:n tuotantoyksikön päällikkö Marina Graan kertoo, että luontoon on päässyt vuotamaan aktiivilietettä.

– Huoltotoimenpiteen yhteydessä on tapahtunut inhimillinen ja teknillinen virhe, joka liittyi osittain automaatioon. Siitä syystä heinäkuun alkupuolelta lähtien aktiivilietettä on lähtenyt väärää reittiä puroon, joka on Suomenojan lähellä.