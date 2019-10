HU: Itkevä lapsi oli kuskille liikaa, poisti äidin ja lapsen bussista – matkustajat tyrmistyivät

– Bussi jatkoi yhden pysäkkivälin normaalisti, mutta Särkiniementien pysäkillä kuski käveli äidin ja lapsen luo ja ilmoitti, että nyt on sellainen tilanne, että hän ei pysty keskittymään ajamiseen, jos täällä on tällainen huuto. Bussi ei jatka matkaansa ennen kuin lapsi on poistunut bussista, kertoo bussissa matkustanut Klaus Karkia Helsingin Uutisille.