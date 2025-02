Mikä saa bussin takalasin rikkoontumaan? Liikennöitsijä kertoo, mistä "lähestulkoon aina" on kyse

Onko bussien takalasien rikkoontuminen yleinenkin ilmiö? MTV Uutisten liikennetoimittaja otti selvää.

Kaupungilla näkee silloin tällöin busseja, joiden takalasi on säpäleinä. Mikä niitä oikein rikkoo? Onko ilmiö yleinen? Ehkä soitto HSL:n liikennöitsijälle antaa vastauksen kysymykseen.

Puhelimeen vastaan Nobinan Suomen toimitusjohtaja Topi Simula. Hän ei ota vastauksessaan kantaa yllä olevassa kuvassa näkyvään tapaukseen, joka on toisen HSL:n liikennöitsijän auto.

– Meidän tekniikka vahvisti, että se [takalasin rikkoontuminen] on itse asiassa ääriharvinaista. Se tarkoittaa lähestulkoon aina, että sitten on ollut jonkinlainen kolari linjalla.

– Yleensä linjalla ei tarvitse peruuttaa, varikolla voi enemmänkin tapahtua peruuttaessa kolareita.

Simulan mukaan useammin menee rikki bussien sivuikkunoita esimerkiksi pysäkiltä lähtiessä. Tällöin ne voivat vahingossa osua katokseen.

Myös ilkivalta kohdistuu yleensä sivuikkunoihin.

Heti pois linjalta

Simulan mukaan Nobina ottaa bussin pois linjalta saman tien, mikäli sen ikkuna on rikkoontunut.

– Aina jos on meidän autoissa on linjalla ikkuna rikki, niin se on sitten tapahtunut hetki sitten. Meiltä ei saa auto lähteä varikolta, jos siinä on ikkuna viallinen.

Hintaluokaltaan takaikkuna on Simulan mukaan "vajaat tuhat euroa". Rikkoontunut takaikkuna vaihdetaan ehjään pikaisesti.

– Se on nopea toimenpide, teemme kaikki itse täällä. Niitä pitää olla tietysti aina varastossa, Simula kertoo.

