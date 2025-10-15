Poliisi on havainnut taas uuden tekotavan tietojen kalastelussa.
Poliisin tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikön mukaan rikolliset ovat pyrkineet saamaan yksityisten ihmisten tietoja haltuunsa muun muassa uudenlaisen työpaikkailmoituksen ja esimerkiksi lakipalvelun kautta.
Työpaikkailmoitus oli tehty haamuravintolan nimissä.
Ravintolalle oli tehty internetiin kotisivut, joiden kautta näki ravintolan ruokalistan ja pääsi tutustumaan sen toimintaan, Sisä-Suomen poliisilaitos kertoo tiedotteessaan.
Ravintolan kotisivuilla ei mainittu virallista Y-tunnusta.
Olemattomaan ravintolaan haettiin työntekijöitä toisen laillisen palvelun kautta. Hakemukseen pyydettiin liittämään kopio hakijan passista tai henkilökortista.
– Tämänhetkisten tietojen valossa näyttää siltä, että sivusto on tehty täysin tekoälyä hyödyntäen, Sisä-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa kerrotaan.
Niin nettisivusto kuin työpaikkailmoituskin on nyt poistettu.
Epäilyttävä lakipalvelu
Poliisi on tutkinnassaan saanut viitteitä myös siitä, että samankaltaisia, suomenkielisiä tietojenkalasteluun todennäköisesti tarkoitettuja sivustoja on luotu myös muiden palvelujen varjolla.
Tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö tutkii toista mahdollista valesivustoa, joka mainostaa itseään lakiasiantuntijana ja tarjoaa lakipalveluita.
Poliisi jatkaa molempien sivustojen osalta tutkintaa petoksen yrityksinä.
Poliisi muistuttaa kaikkia olemaan valppaana haettaessa työpaikkoja ja palveluita internetin kautta.