Näin aidolta petollinen Posti-tekstiviesti näyttää – poliisi varoittaa ammattimaisesta huijaussarjasta

Helsingin poliisilaitoksella on tiedossa yli 30 henkilöä, jotka ovat joutuneet huijausten uhriksi. Poliisin mukaan tapaukset ovat tulleet ilmi viime viikonloppuna ja sen jälkeen.

– Viime viikonlopun osalta rikoshyöty on ollut noin 19 000 euroa, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Postin saapumisilmoitukselta näyttävä huijaustekstiviesti on ohjannut käyttäjän www.smartpostkoodi.net tai www.smartpostseuranta.com-verkkosivulle.

Tietojen kalastelua varten tehty väliaikainen sivusto on pyytänyt tunnistautumaan verkkopankkitunnuksilla.

Ainakin Nordean ja OP:n verkkopankkitunnuksia ja henkilötietoja hyödyntämällä on haettu pikalainoja. Lainarahat on siirretty suomalaiselle pankkitilille ja nostettu ulos automaatista Virossa.

Muulit apureina

Rahojen nostamiseen on käytetty muuleja eli henkilöitä, joiden tehtävänä on vastaanottaa rikoksella hankittua omaisuutta ja toimittaa se ketjussa eteenpäin. Muulina toimiminen on rangaistava teko.