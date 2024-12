Poliisi varoittaa Binancen nimissä lähetetyistä tekstiviesteistä

Rikosvahingot ovat poliisin mukaan nousseet marras-joulukuun aikana satoihin tuhansiin euroihin.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö on havainnut verkkopetosten tilannekuvassa erityisesti virtuaalivaluuttaan liittyvän aktiivisen tekotavan, jossa asianomistajaa pyydetään luomaan digitaalinen lompakko varojen turvaamiseksi.

Rikoskomisario Markku Laakso viittaa poliisin tiedotteessa erityisesti yhteen Sisä-Suomen alueella tutkittavana olevaan tapaukseen, jossa on saatu aikaan merkittävä omaisuusvahinko tätä tekotapaa käyttämällä.

– Asianomistaja on saanut tekstiviestin, joka näytti saapuvan lähettäjältä Binance. Viestissä kerrottiin, että tilille on yritetty kirjautua ulkomailta, ja asianomistajaa on pyydetty soittamaan viestissä annettuun numeroon. Puhelussa asianomistajalle on kerrottu, että tilille on yritetty kirjautua ulkomailta ja tulisi tehdä toimia varojen suojaamiseksi, Laakso kertoo.

Asianomistaja ei luovuttanut kirjautumistietojaan, mutta poliisin mukaan häntä on puhelimessa ohjeistettu luomaan uusi digitaalinen lompakko, jonne varat kerrottiin siirrettävän turvaan.

– Todellisuudessa tätä digitaalista lompakkoa ovat hallinneet asianomistajan rahoja tavoitelleet rikolliset, Laakso sanoo.

Marras-joulukuun aikana poliisille ilmoitettujen tätä samaa tekotapaa käyttämällä tehtyjen rikosten yhteenlaskettu rikosvahinko on noussut satoihin tuhansiin euroihin.

Poliisi kehottaa myös virtuaalivaluuttapalveluiden käyttäjiä varovaisuuteen ja erityiseen harkintaan yllättäviä tai kiireellisiä toimia tehdessään.