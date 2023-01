Vastaisku Koraanin polttoon: Mielenosoittajat talloivat ja polttivat Ruotsin lipun Turkissa – katso video

Mellakkapoliisi rajoitti mielenosoittajia

Ruotsin pääministeri otti kantaa – myös Vanhasen matka peruttiin aiemmin

– Sananvapaus on keskeinen osa demokratiaa. Mutta mikä on laillista, ei ole välttämättä sopivaa. Monille pyhien kirjojen polttaminen on syvästi epäkunnioittava teko. Haluan ilmaista sympatiani kaikille muslimeille, joita Tukholman tämänpäiväiset (eiliset) tapahtumat ovat loukanneet.