Haavisto: Suomessa ei ole muodostettu kantaa Leopard-taistelupanssarivaunujen lähettämisestä Ukrainaan

Saksasta riippumaton koalitio taistelupanssarivaunujen lähettämiseksi on noussut keskusteluun, koska Saksa ei ole saanut päätöstä Leopard-vaunujen lähettämiseksi toistaiseksi tehtyä. Saksaan on kohdistunut julkisuudessa kovaa painetta, mutta Haaviston mukaan maat puhuivat kokouksessa ennen kaikkea omasta tilanteestaan.

Saksa voisi ainakin periaatteessa estää myös muita toimittamasta Leopard-vaunuja Ukrainaan. Aktiivisimmin mahdollisia Saksasta riippumattomia Leopard-lähetyksiä on rummutettu Puolasta, eikä Saksa olisi ulkoministeri Annalena Baerbockin puheiden perusteella Puolaa estämässä.

"Varaosien saatavuus varmistettava"

Haavisto sanoi, että Suomi on monien pienempien "kontribuoijien" tavoin tilanteessa, jossa katsotaan suuremman koalition muodostumista. Hän huomautti, että on varmistettava muun muassa varaosien saatavuus valmistajalta eli käytännössä Saksasta.

Puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) on sanonut, että Suomi on Leopard-keskusteluissa mukana. Hän ei kuitenkaan suostunut vahvistamaan perjantaina avun koordinoimiseen keskittyneen kokouksen jälkeen STT:lle, millaisessa roolissa Suomen apu tulisi.

Siunaus puolen miljardin paketille

EU:ssa Ukrainan puolustustaistelua on ristiriitaiselta kuulostavalta nimestään huolimatta tuettu muun muassa EU:n rauhanrahastosta. Ulkoministerit antoivat kokouksessa siunauksensa puolen miljardin uudelle apupaketille sieltä.

Paketissa on mukana sekä tappavaa että muuta apua, kuten talvivarusteita.

Lisäksi sopimukseen päästiin 45 miljoonan euron paketista sotilaiden koulutusohjelmalle. Tähän on tiettävästi tullut ainakin aiemmin soraääniä muun muassa Unkarilta. Huolessa on ilmeisesti ollut kyse ainakin siitä, tekisikö sotilaiden ja erityisosaajien kouluttaminen EU-maissa EU:sta sodan osapuolen.

Haavisto sivuutti kysymyksen, miten soraääniä esittäneet on saatu mukaan pakettiin. Hänen mukaansa projekti on lähtenyt liikkeelle niin nopesti ja hyvin, että jopa koulutuksen lisäämisestä on ollut puhetta.