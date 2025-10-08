Tavio ei kannattanut Haavistoa Suomen ehdokkaaksi YK:n pakolaisjärjestön johtoon.
Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavion (ps.) mukaan entinen ulkoministeri, kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) ei toiminut Al-Hol-tapauksessa kansallisen edun mukaisesti.
Tapaus koski suomalaisten Isis-taistelijoiden perheiden kotiuttamista Syyrian Al-Holin leiriltä vuosina 2019–2020.
Aiemmin tänään ilmoitettiin, että Suomi esittää Haaviston valitsemista YK:n pakolaisasiain päävaltuutetuksi. Tavio kertoo, että hän ei Al-Holin "sotkun" vuoksi kannattanut Haavistoa Suomen ehdokkaaksi YK:n pakolaisjärjestön johtoon.
Tavion mukaan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttäisi vahvempaa näyttöä pakolaispolitiikan suhteen.