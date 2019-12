Haavisto porskuttaa eteenpäin ja vakuuttaa tarttuvansa ulkoministeriön työilmapiiriin ja sisäisen tiedotuksen pulmiin: "Meillä on paljon petrattavaa"

Ulkoministeriön ongelmat ovat työpöydällä

Haaviston asemaa on kyseenalaistettu viime päivinä, koska hänen on väitetty toimineen omavaltaisesti al-Holin leirillä olevien suomalaisten palauttamiseksi Suomeen.

Ulkoministeriö on valitellut tulehtunutta työilmapiiriä, joka on noussut al-Hol -kohun myötä pintaan.