Ulkoministeriön sisäinen tiedote kiistää Pekka Haaviston syyllistyneen laittomuuksiin – henkilökunta hämmästelee johdon vahvaa asettumista ministerin puolelle

– Olen käynyt ylimmän virkamiesjohdon kanssa keskusteluja siitä, että onko jotakin lain tai määräysten vastaista tapahtunut ulkoministeriössä, ja ylin virkamiesjohto on minut vakuuttanut siitä, että jos he olisivat mitään sellaista havainneet, he olisivat ilman muuta pysäyttäneet kaikki sellaiset toimet, Haavisto toteaa.

– Nyt kun on hyvin kovia väitteitä esitetty tähän suuntaan, niin oman oikeusturvanikin kannalta on hyvin tärkeää että meillä on pätevät virkamiehet ja ylin virkamiesjohto ja he kontrolloivat kaikkea päätöksentekoa.