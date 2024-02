Haavisto MTV:lle: On riski, että Venäjä voi kohdistaa sotilaallisia toimia jopa Pohjolaan

– On olemassa riski siihen, että Venäjä voisi kohdistaa sotilaallisia toimia Suwalkin käytävään, Baltian maihin tai jopa Pohjolaan. Sota voi aina laajentua yllättävistä asioista käsin, ja sen vuoksi kaikkien on kyllä oltava varuillaan, Haavisto kommentoi asiaa kampanjatilaisuudessaan Vantaalla.

Uskoo Venäjän olevan lyötävissä

Putin sanoi haastattelussa myös, että Venäjää on mahdotonta voittaa Ukrainassa. Haavisto ei pidä Putinin puheita uskottavina.

– Ajattelen, että tämä on Putinin omaa propagandaa kansalaistensa vahvistamiseksi ja sen uskottelemiseksi, että sota voi päättyä heidän kannaltaan hyvin. Itse en tähän usko. Ukraina on vahva sen vuoksi, että sillä on paljon tukijoita ja oikeudenmukaisen rauhan tavoite, jota pitää tukea.