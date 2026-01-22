Jääkiekon SM-liigassa saatetaan nähdä tällä kaudella viime vuosien tilastoihin nähden ennätyksellinen määrä 20 maalin rajan rikkojia.

Kun kausi on taittumassa vähitellen viimeiselle kolmannekselleen, jo kolme pelaajaa on saavuttanut 20 maalin rajan.

Maalipörssin kärkinimellä JYPin Leevi Tukiaisella on koossa 29 häkkiä, joten hän kolkuttelee jo tässä vaiheessa 30 maalin maagista rajaa.

Hänen lisäkseen Tapparan Joachim Blichfeld (24) ja JYPin Valtteri Ojantakanen (23) ovat saavuttaneet ensimmäisen etapin. SaiPan Maxime Fortier on enää yhden osuman päässä 20 maalin rajasta.

– Sitä on mielestäni ollut valmentajanakin aina tosi mielenkiintoinen seurata, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoo.

– Viime vuodet 20 maalintekijöiden määrä on ollut tavallisesti kymmenen ja vähän yli. Sitten kun mennään vuosiin 2015–2016, tilastoista näkee, millaista peli on ollut silloin. Silloin ei paljon ylittäjiä ollut, Kivi jatkaa.

Tämän hetken maalitahdin mukaan 20 maalin rajan ylittäjiä saattaa tulla tällä kaudella jopa 20. Viimeksi tähän on ylletty kaudella 1999–2000.

Taulukko: Yli 20 ja yli 30 maalin tekijät SM-liigassa 2011–2026.MTV

30 maalin rajaa voidaan pitää nyky-Liigassa jo haamurajana. Siihen on yltänyt yleensä yksi tai korkeintaan kaksi pelaajaa kaudessa. Tänä vuonna 30 maalin tahdissa on kolme pelaajaa.

Viimeksi 35 maalia kaudessa on tehnyt Kiven valmennuksessa Ässissä kaudella 2011–12 pelannut slovakkitähti Tomas Zaborsky. 40 maalin rajaan on ylletty liigahistoriassa yhdeksän kertaa – näistä tosin Kai Nurmisen 41 maalin kausi 1999–2000 on ainoa viimeisen 35 vuoden ajalta.

Mikäli Tukiainen pystyy pitämään nykyisen maalitahtinsa, tietäisi se jopa 44 maalin kautta.

Kovassa maalitahdissa olleista pelaajista läheskään kaikki eivät kuitenkaan näihin rajoihin lopulta yllä. Tukiainenkin mätki kauden 20 ensimmäisessä ottelussaan 18 maalia. Seuraavissa 19 ottelussa on syntynyt 11. Hyvin todennäköistä silti on, että Tukiainen lähentelee tällä kaudella 40 maalin rajaa.

Miksi sitten useammalla tahti hyytyy kauden edetessä?

– Yleensä se tarkoittaa sitä, että on mennyt alkukaudesta vähän liian kovalla prosentilla sisään, Kivi pohtii.