Jääkiekon vuodenvaihteen huipputapaus eli nuorten MM-kisat ovat vuosikymmenten mittaan tuoneet esille tulevia lajin supertähtiä. Lajilegendat täyttävät myös kisojen kaikkien aikojen pistepörssin kärkisijoja.

Suomalaisista kaikkien aikojen junnu-MM:n pistekärkenä on suomikiekon yksi ikonisimmista persoonista. Esa Tikkasen junioriura oli upea, ja MM-areenoilla hän takoi hurjat 17 maalia ja antoi 19 syöttöä.

Tikkasen 36 pistettä oli hänen viimeisen nuorten MM:nsä eli vuoden 1985 turnauksen jälkeen kaikkien aikojen ykkössaldona. Tälläkin hetkellä se riittää jakamaan kaikkien aikojen pistetilaston neljättä sijaa, kanadalaisen nykypäiväsuuruuden Connor Bedardin kanssa.

Suomalaisista kaikkien aikojen kärkikymmenikköön mahtuu myös toinen 80-luvun Esa eli Esa Keskinen, Tikkasen joukkuetoveri vuoden 1984 Nuorten Leijonien MM-hopeamiehistössä. Seuraavan vuoden turnauksessa Keskinen voitti pistepörssin koottuaan 20 pistettä kuudessa ottelussa, ja kaikkiaan hän kasasi tehot 10+22=32. Sillä hän on kaikkien aikojen listalla kymmenentenä.

Keskinen on Suomen kaikkien aikojen kärki nuorten MM-kiekon ottelukohtaisessa pistekeskiarvossa, joka hänellä on 2,29. Samassa keskiarvossa on vain yhden turnauksen ja seitsemän ottelua pelannut Raimo Summanen, 80-luvun suuria nimiä hänkin.

Entäpä sitten kaikkien aikojen listakärki? Nelossijaa jakavan Tikkasen edellä kolmantena on vuosina 1989–1991 komeat 39 pistettä takonut venäläishurjimus Pavel Bure ja toisena Buren aikalainen, tshekki Robert Reichel (40 pistettä).

Listan ykkösenä on mies, joka tehoili vuodenvaihteen 1992–1993 turnauksessa yhdessä ottelussa 10 pistettä (20–1-voitossa Japanista) ja yhteensä 31 pistettä (7+24). Ruotsin Peter "Foppa" Forsberg keräsi kahdessa nuorten MM-turnauksessaan yhteensä uskomattomat 42 pistettä (10+32), ja saattaa hyvinkin olla, että sinikeltaista kiekkolegendaa ei tilastokärjestä koskaan syrjäytetä.

