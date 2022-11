Hääkohut historiaa? Naisleijonien päävalmentaja: "On hyvinkin mahdollista, että tulee läheisten hautajaiset"

Susanna Tapanin häävierailu ja kovan ottelun väliin jättäminen MM-kisoissa oli kolaus naiskiekon uskottavuudelle, joskin samalla mediahuomio Naisleijonien ympärillä jälleen yltyi. Naisleijonien päävalmentaja Juuso Toivola kertoo, että asia on käsitelty ja jatkoa on mietitty. Rima turnauksista poistumisille on jatkossa hänen mukaansa "varmasti korkeampi".