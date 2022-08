IS: Naisleijonat hyllytti maalivahtinsa – näin hän esiintyi medialle hetkeä aiemmin: "Valmentaja on, kuka on"

MM-kisoissa Japania vastaan torjunut ja muuten kakkosvahtina ollut Meeri Räisänen vaikutti iskevän pientä tikaria Susanna Tapanin suuntaan, kun hän tviittasi syntymäpäiväonnittelunsa isälleen. Tapani oli lauantain Yhdysvaltoja vastaan pelatusta ottelusta sivussa ystävänsä häiden vuoksi.

Tviitissään Räisänen onnitteli isäänsä syntymäpäivästä ja harmitteli, että ei pääse osallistumaan juhliin. Kirjoituksen ohessa maalivahti oli liittänyt tv-kuvapysäytyksen itsestään istumassa vaihtopenkillä.

– Harmi, kun en ole sielä juhlimassa teidän läheisteni kanssa pyöreitäsi!

Myöhemmässä tviitissään Räisänen kommentoi tulkintaa Naisleijonien joukkuehengen rakoilemisesta seuraavasti.

– … Onnitteluun juhlapäivänä mulla on oikeus ilman linkitystä toisen henkilön toimintaan. Totta kai olisin halunnut olla läheisteni kanssa isona päivänä.

Ilta-Sanomien uutisen mukaan Naisleijonien johto on hyllyttänyt kakkosvahtina toimivan Räisäsen joukkueen kokoonpanosta ennen torstaina Tshekkiä vastaan pelattavaa puolivälieräottelua.

Hyllytyksen syyksi IS kertoo Räisäsen kaukalon ulkopuolisen toiminnan.

Räisäsen tviitin lisäksi myös kommentit Japani-ottelun jälkeen ovat herättäneet huomiota. Hän kritisoi 9–3-voittoon päättyneen ottelun jälkeen joukkueensa puolustusinnokkuutta.

– Oli kiva, että muut pelaajat huomasivat, että voisi olla kiva käydä puolustamassa omissakin välillä, maalivahti sanoi joukkueensa puolustusvalmiudesta Ylelle.

– Sanotaan, että se oli alkusarjan ottelu Suomi–Japani.

"En mä osaa mitenkään kommentoida tätä asiaa"

Keskiviikkona kotimaisen median eteen joukkueen virtuaaliseen lehdistötilaisuuteen Tanskassa saapunut Räisänen jatkoi niukkasanaista linjaansa, kun STT:n toimittaja kysyi häneltä joukkueen sisäisestä tunnelmasta.

– On mun mielestä ihan normaali fiilis. Kohuja tulee ja kohuja menee, mutta me keskitytään pelaamiseen.

Räisäsen vastauksen perusteella pelaajien yhteinen aika varsinaisten joukkuetapahtumien ulkopuolella on jäänyt niukaksi.

– Ei tässä ihan hirveästi… Aika rutiinilla menee nämä turnaukset, on välipäiviä, treenipäiviä ja pelipäiviä. Meillä on silleen hyvä täällä, että jokainen saa valmistautua treeneihin ja peleihin, miten itse kokee parhaaksi. Jokainen on keskittynyt omaan tekemiseen.

Räisäseltä kysyttiin myös, millaista nykyisen päävalmentajan Juuso Toivolan alaisuudessa on pelata.

– En mä osaa mitenkään kommentoida tätä asiaa. Valmentaja on, kuka on, ja me pelaajat tehdään parhaamme siellä kentällä. En mä osaa kommentoida sen enempää.

Miten käsittelitte joukkueen kesken mediahuomiota saamaa tviittiäsi? Saitko palautetta siitä?

– Ei me olla siitä mitenkään keskusteltu, eikä siitä ole ollut minkäänlaista puhetta. Mä onnittelin isääni ja jokainen on kokenut sen, miten on kokenut. En mä ole sen enempää siihen kiinnittänyt huomiota. Ei siitä ole sen enempää ollut mitään puhetta, Räisänen summasi.