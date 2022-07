Helmarien päävalmentajan Anna Signeulin jatko Palloliiton pöydällä – "Keskusteluja käydään varsin pikaisesti"

– Se mikä ei ollut niin mukavaa, oli tämä päävalmentajan ympärillä vellonut kohu. Se on ehkä varjostanut tätä positiivista keskustelua naisten jalkapallosta. Mutta kyllä kokonaisuutena saatiin paljon nostetta. Urheilullisesti ehkä vähän jäätiin tavoitteista, ja kirittävää tulevaisuutta ajatellen on. Naisten jalkapallo on nostanut suosiotaan Euroopassa selkeästi, kyllä se rupeaa näkymään. Me olemme kuitenkin pieni maa, joten meidän on oltava fiksuja ja satsattava oikeisiin asioihin, Lahti jatkaa.