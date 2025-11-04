Vuodettu video on kuvattu Israelissa Sde Teimanin vankilassa.

Israelissa on pidätetty maan asevoimien entinen huippujuristi, jonka syytetään vuotaneen videon, jossa väitetysti näkyy, miten israelilaiset sotilaat pahoinpitelevät raa'asti ja seksuaalisesti gazalaisen pidätetyn vankilassa.

Uhri joutui sairaalaan muun muassa murtuneiden kylkiluiden, puhjenneen keuhkon ja peräaukon vammojen vuoksi, kertoo The Guardian.

Asiasta kertovat myös muun muassa yhdysvaltalaislehti Washington Post (WP) ja brittilehti Financial Times (FT).

Israelin asevoimien oikeusasiamies, kenraalimajuri Yifat Tomer-Yerushalmi on myöntänyt vuotaneensa videon, WP kirjoittaa.

Tomer-Yerushalmi pidätettiin kolme päivää sen jälkeen, kun hän erosi tehtävästään. Ennen pidätystään hän katosi useiksi tunneiksi sunnuntaina.

FT:n mukaan kenraalimajuri oli hyväksynyt videomateriaalin vuotamisen, koska halusi vastata kritiikkiin, jota asevoimien valvontaelimiin kohdistettiin.