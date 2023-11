Kymmeniä toimittajia on kuollut konfliktin alkamisen jälkeen – MTV seuraa Israelin ja Hamasin sotaa

Ainakin 40 toimittajaa ja media-alan työntekijää on saanut surmansa sen jälkeen, kun äärijärjestö Hamas hyökkäsi yli kuukausi sitten Israeliin ja Israelin asevoimat aloitti iskut Gazaan. Lehdistönvapautta puolustavan yhdysvaltalaisen kansalaisjärjestö Committee to Protect Journalistsin (CPJ) lausunnosta uutisoi yhdysvaltalaiskanava CNN.



CPJ:n lauantaisten tietojen mukaan 35 kuolleista on palestiinalaisia ja neljä israelilaisia, sekä yksi on libanonilainen.



Järjestö sanoo, että Gazassa toimivat journalistit kohtaavat erityisen merkittäviä riskejä, kun he yrittävät raportoida tapahtumista samalla, kun Israelilla on käynnissä maahyökkäys ja se tekee ilmaiskuja alueelle.