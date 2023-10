Grönlannista löydettiin uudenlainen norppa

Kansainvälinen tutkijaryhmä on kuvannut uudenlaisen kiehkuraishylkeen eli norpan Grönlannissa, kertoo Helsingin yliopisto, jonka tutkijoita oli mukana projektissa.

Telemetria- ja kartoitustiedot osoittavat, että kangiannorppia on vain muutama tuhat. Ne pysyvät omassa jäävuonossaan, vaikka kannan tiheys siellä on suuri.

Omanlainen turkin väritys

– Tänä aikana kangiannorppien tietyt geenit ja genomialueet kehittyivät ja antoivat niille omanlaisen turkin värityksen, suuremman koon ja sopeutumia jäävuonon kaltaiseen ympäristöön. Vaikka havaitut sopeutumat viittaavat vähäsuolaiseen veteen, on epäselvää, missä kangiannorppien eriytyminen ja ominaispiirteiden kehittyminen tapahtui, Löytynoja kertoo tiedotteessa.

Tutkijoiden mukaan kangiannorppien erityislaatuisuus on osoitus laajemman tutkimuksen tarpeesta, sillä Ilulissat on vain yksi arktisen alueen vuonoista. Arktiset meret ovat yksi maapallon viimeisistä tutkimattomista seuduista, ja on epäselvää, kuinka alueen eliölajeja ja luonnonvaroja voidaan parhaiten suojella ja hallinnoida.