Amazonin sademetsästä löydetty uusi jättimäinen käärmelaji

Tapauksesta uutisoivat muun muassa yhdysvaltalainen CNN ja brittilehti The Independent .

Kaksi eri lajia

Vastikään julkaistun tutkimuksen mukaan viheranakonda on geneettisesti kaksi eri lajia.

Ryhmä löysi käärmeen National Geographicin tulevan Pole to Pole with Will Smith -sarjan kuvausten aikana.