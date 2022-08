Pöyristyttävät luvut julki: Tiger Woods kieltäytyi silmiä hivelevästä tarjouksesta

– Luku on ollut esillä, kyllä, Norman sanoi Tucker Carlson Tonight -ohjelmassa maanantai-iltana.

– Tigerilla on merkittävä vaikutus. Joten tietysti täytyy katsoa parhaista parhaita. LIV lähestyi Tigeria alun perin jo ennen kuin minusta tuli toimitusjohtaja, mutta kyllä, se numero on jossain siinä naapurustossa.

Saudi-Arabian tukema golfkiertue on tullut tunnetuksi siitä, että se on tarjonnut uhkarohkeita rahasummia saadakseen golfareita PGA Tourilta itselleen. Woodsin tarjous on tähän mennessä tiedossa olevista summista suurin.