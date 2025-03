Jättiyllätys! Huippunimet mukaan Suomen surkein kuski -ohjelmaan

Suomen surkein kuski -ohjelman juontaja ja tuomaristo uudistuu kesällä kuvattavalla uudella tuotantokaudella täysin.

Suomen surkein kuski -sarja tulee taas. Kesällä kuvattavan kymmenennen kauden kunniaksi luvassa on yllättävämpiä haasteita, klassikkotehtäviä uusilla twisteillä sekä vauhdikasta ajoviihdettä. Uusia kuskeja etsitään nyt.

Ohjelman juontajana nähdään juhlakaudella toimittaja-juontaja Gogi Mavromichalis sekä uusina tuomareina selostajalegenda Matti Kyllönen, huippudriftaaja Krisse Aalto ja poliisi Arttu Kilpeläinen.

Tutustu ohjelman uusiin esiintyjiin

Gogi Mavromichalis

nähdään Suomen surkein kuski -sarjassa.MTV Oy / Antti Mikkola

Gogi Mavromichalis on palkittu toimittaja-juontaja, joka on nähty myös kilpailemassa esimerkiksi Tanssii Tähtien Kanssa ja Masked Singer Suomi -ohjelmissa. Hän heittäytyy ja uskaltautuu menemään mukavuusalueensa ulkopuolelle, mikä toivottavasti tarttuu myös kuskeihin tulevalla kaudella.

– Olen superinnoissani päästessäni juontamaan Suomen surkein kuski -ohjelman uusinta kautta! Itsehän käyttäydyn liikenteessä melko villisti, joten kaikki empatia on kuskien puolella.

Matti Kyllönen

Matti Kyllönen nähdään Suomen surkein kuski -sarjassa.MTV Oy / Antti Mikkola

Matti Kyllönen on koko kansan tuntema ja rakastama Formula 1 -ääni. Matti on tehnyt pitkän uran toimittajana ja selostajana moottoriurheilun parissa. Vuosikymmeniä moottoriurheilua läheltä seuranneena ja Suomen surkein kuski -ohjelman fanina hän kuuluu ehdottomasti ohjelman tuomaristoon.

– On mahtava fiilis päästä huippusuositun Suomen surkein kuski -ohjelman tuomaristoon. Olen varma, ettei sarja jätä tälläkään kertaa ketään kylmäksi – luvassa on unohtumattomia kokemuksia ja varmasti myös hauskaa! Uskon, että voin tuoda tuomarointiin ripauksen formulamaailman fiilistä. Luvassa on varmasti vauhtia ja vaarallisiakin tilanteita.

Krisse Aalto

Krisse Aalto nähdään Suomen surkein kuski -sarjassa.MTV Oy / Antti Mikkola

Krisse Aalto on ammatiltaan liikenneopettaja, ja hän on ajanut kilpaa driftingiä vuodesta 2012 SM-pro-tasolla. Tuomarina Krissessä yhdistyvät liikennesääntöjen vankka tuntemus sekä auton turvallinen hallinta.

– Olen todella innoissani päästessäni tuomariksi Suomen surkein kuski -ohjelman uudelle kaudelle. Uskon, että taustastani autokoulunopettajana ja drifting-kuljettajana on hyötyä tehtävissä. Toivon, että pääsen välittämään ja näkemään ajamisen iloa.

Arttu Kilpeläinen

Arttu Kilpeläinen nähdään Suomen surkein kuski -sarjassa.MTV Oy / Antti Mikkola

Arttu Kilpeläinen on poliisi ja somevaikuttaja. Poliisina hän tunnistaa liikenteestä surkeat kuskit, ja lainvalvojana hän pitää huolen turvallisuudesta.

– Odotan tulevalta kaudelta ennen kaikkea kilpailijoiden kehityskaaren näkemistä, sillä kehityksen myötä liikenteestä saadaan entistä turvallisempi paikka kulkea! Totta kai odotan myös vauhtia ja vaarallisia tilanteita, hauskoja hetkiä ja yllättyneitä ilmeitä!