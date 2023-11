Gillian keksi toimivan tavan myydä vanhoja vaatteita netissä

Skotlantilainen Gillian Belshaw , 35, on keksinyt persoonallisen tavan myydä vanhoja vaatteitaan nettikirpputoreilla.

Toimiva mannekiini

Usein moni vanhoista vaatteista eroon haluava huomaa kantapään kautta, miten vaikeaa vanhoista vaatteista on saada myynti-ilmoitukseen vaatetta mairittelevia valokuvia. Useimmiten vaatteet näyttävät kuvissa ryppyisiltä ja kulahtaneilta.

Moni myyjä ei myöskään halua esitellä vaatetta itsensä päällä kuvissa. Kuvien otto voi myös olla hankalaa, jos on sekä kuvaaja että malli.

Eräs lyhyeksi itseään Gillianille kuvannut ostaja osti häneltä vain sen takia, että kerrankin vaate oli puettu hänen itsensä kokoisen mallin päälle. DeVito on tunnetusti lyhyt, vain 147 senttimetriä pitkä.

Gillian on pukenut pahvihahmon päälle muun muassa myynnissä olevan sifonkisen niskan takaa sidottavan mekon, unimaskin sekä vaaleanpunaiset yöpuvunhousut.

Tällä hetkellä Gillianin Vinted-sivustolla, jossa hänen käyttäjänimensä on "dannydevinto", on myytävänä kymmeniä erilaisia tuotteita. Ennen DeVitoa Gillianilla oli kyseisellä verkkokirpparilla vain kaksi seuraajaa. Nyt seuraajia on jo lähes 1100.