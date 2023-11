Suomalaisia yhä jumissa Gazassa –"Kertoo siitä, miten herkkä tilanne on"

– Tämä kertoo siitä, miten herkkä tilanne on. Järjestelyt voivat muuttua yhtäkkiä, Tanner sanoo.

Brittilehti Independent kertoo, että nimettömän palestiinalaisviranomaisen mukaan ulkomaalaiset eivät saa poistua Gazasta ennen kuin alueen haavoittuneita asukkaita on saatu siirrettyä maan pohjoisosasta eteläosaan.

Alueella oleviin jonkinlainen yhteys

Suomen ulkoministeriön tiedossa on, että Gazassa on jumissa nyt alle 10 suomalaista. Tannerin mukaan ulkoministeriöllä on näihin ihmisiin yhteys.