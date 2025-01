Gazaan pääsi aselevon myötä satoja avustusrekkoja – myös vankienvaihto käynnistyi

Väkijoukot ottivat vapautetut palestiinalaisvangit hurraten vastaan Länsirannalla.

Gazan kaistalle pääsi YK:n mukaan satoja avustusrekkoja helpottamaan siviilien kärsimystä sen jälkeen, kun Israelin ja äärijärjestö Hamasin välinen aseleposopimus astui voimaan sunnuntaina.

YK:n korkea-arvoinen viranomainen Tom Fletcher kertoi maanantaina, että yli 630 avustusrekkaa oli päästetty Gazaan. Hänen mukaansa vajaa puolet rekoista suuntasi Gazan pohjoisosaan, joka on kärsinyt pahiten Israelin massiivisista iskuista konfliktin aikana.

Israel on rajoittanut avustusjärjestöjen toimintaa Gazassa sen jälkeen, kun se alkoi moukaroida kaistaa vuoden 2023 lokakuussa vastauksena Hamasin yllätyshyökkäykselle Israelin puolelle.

YK:n alaiset järjestöt ovat varoitelleet ihmisiä uhkaavasta nälänhädästä Gazan pohjoisosassa sekä kulkutaudeista pakolaisleireillä.

Myös Fletcherin mukaan humanitaarisen avun tarve on Gazassa "järisyttävä".

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesusin mukaan Gazan aselepo on tuonut toivoa miljoonille ihmisille, jotka ovat kärsineet taisteluista.Hän varoitti edessä olevan kuitenkin suuria haasteita, sillä gazalaisten valtaviin terveystarpeisiin vastaaminen ja terveydenhuoltojärjestelmän korjaaminen on monimutkaista ja vaikeaa laajojen tuhojen ja rajoitteiden keskellä.

Israelin pahoin moukaroimassa Gazassa on suuri humanitaarisen avun tarve.AFP / Lehtikuva

Vankien vapauttaminen käynnistyi

Aselevon ensimmäisessä vankienvaihdossa Israel vapautti alkajaisiksi 90 palestiinalaisvankia.

Israelin vankilaviranomaiset kertoivat vankeja vapautetun Israelin miehittämällä Länsirannalla sijaitsevasta Oferin vankilasta sekä Jerusalemissa sijaitsevasta pidätyskeskuksesta.

Israelilaislehti Haaretzin mukaan vankien vapauttaminen viivästyi useita tunteja.

Uutistoimisto AFP:n mukaan sadat ihmiset hurrasivat miehitetyllä Länsirannalla sijaitsevassa Beitunian kaupungissa, kun israelilaisvankilasta vapautettuja ihmisiä tuotiin Beituniaan kahdella linja-autolla.

Äärijärjestö Hamas puolestaan oli sunnuntaina luovuttanut kolme israelilaista naispanttivankia Punaiselle Ristille Gazassa. Israelin asevoimat kertoi sittemmin, että heidät oli saatettu Israelin hallitsemalle alueelle.

Luovutuksen yhteydessä Punaisen Ristin edustaja tarkasti, että luovutetut panttivangit voivat hyvin. Myös Israel vahvisti myöhemmin vapautettujen olevan kunnossa tehtyään heille vielä uuden lääketieteellisen arvioinnin.

Seuraavat vapautukset lauantaina

Vankien ja panttivankien vapautukset olivat osa Israelin ja Hamasin välistä aselepoa, jonka alku viivästyi sunnuntaiaamuna. Lopulta Israel keskeytti Gazan pommittamisen aamupäivällä kello yhdentoista jälkeen.

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun kanslia kertoi lausunnossaan, että Netanjahu oli ohjeistanut maan asevoimia olemaan aloittamatta aselepoa ennen kuin Hamas on toimittanut listan sunnuntaina vapautettavista panttivangeista.

Osapuolten välisessä sopimuksessa aselevon ensimmäisen vaiheen on määrä kestää 42 päivää, joiden aikana Hamasin on tarkoitus vapauttaa 33 israelilaista panttivankia. Vastineena Israelin on määrä vapauttaa yhteensä noin 1 900 palestiinalaista vankia, maan oikeusministeriö kertoi aiemmin.

Hamasin ja Israelin seuraava vankienvaihto toteutetaan ensi lauantaina, nimettömänä esiintynyt Hamas-lähde kertoi uutistoimisto AFP:lle sunnuntaina.

Sopimuksen toisen ja kolmannen vaiheen yksityiskohdat on määrä valmistella ensimmäisen vaiheen aikana.