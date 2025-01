Näin Hamasin panttivangit on määrä vapauttaa – tämän takia Hamasilla oli ongelmia toimittaa nimilistaa Israelille

Israelin ja äärijärjestö Hamasin aselevon alkaminen vähintään viivästyi Hamasin panttivankilistan toimittamisongelmien takia.

Lista oli määrä toimittaa kello 8.30 Suomen aikaa, mutta Hamasin mukaan se viivästyi teknisistä syistä. Kello 10.50 Israel vahvisti saaneensa listan kolmesta israelilaisesta naisesta, jotka Hamas on luvannut vapauttaa sunnuntaina. Listan saivat ennen Israelia puolueettomat rauhanneuvottelijat.

Qatarista käsin toimivan Hamasin edustajan mukaan Gazan tilanne ja Israelin jatkuvat pommitukset ovat viivästyttäneet listan toimittamista.

Hamasin oli määrä kertoa vapautettavien nimet lauantaina, mutta se ei tehnyt sitä määräaikaan mennessä.

Israelin asevoimat kertoi aiemmin jatkavansa hyökkäyksiä Gazassa, koska Hamas ei ole toimittanut aselevon ehtona ollutta listaa panttivangeista.

– Pääministerin ohjeiden mukaisesti aselepo ei tule voimaan, ennen kuin Hamas täyttää velvollisuutensa, asevoimien tiedottaja Daniel Hagari sanoi televisioidussa puheessa.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu varoitti noin tuntia ennen Gazan aselevon suunniteltua alkamiskohtaa, että aselepo ei välttämättä toteudu.

Miksi Hamas ei luovuta listaa?

Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan tekniset syyt voivat tarkoittaa sitä, että Hamasilla on vaikeuksia kerätä tietoja panttivankien sijainneista, koska järjestö toimii maan alla eikä voi käyttää tavanomaisia kommunikointikanavia kuten puhelinta. Samalla Israelin pommitukset ovat olleet voimakkaita viimeisen kolmen päivän aikana ja sen lennokit ovat täyttäneet taivaan, mikä on hankaloittanut Hamasin viestinviejien toimintaa.

Al-Jazeeran haastatteleman asiantuntijan mukaan Hamas haluaa varmistaa, ettei se vahingossa paljasta panttivankien olinpaikkoja, koska panttivangit ovat sen valttikortti neuvotteluissa sodan päättymisestä. Israelin läsnäolo Gazassa tekee Hamasin liikkumisesta hankalaa.

Qatarissa käydyissä rauhanneuvotteluissa Hamasin neuvottelijat olivat vaatineet, että Israel pidättäytyisi sotatoimista kahden päivän ajan, jotta Hamas saisi kerättyä tarvitsemansa tiedot listaa varten.

Panttivankeja määrä vapauttaa sunnuntaina

Sopimuksen ensimmäinen vaihe kestää 42 päivää, jonka aikana Hamasin on tarkoitus vapauttaa 33 israelilaista panttivankia. Vastineena Israelin on määrä vapauttaa yhteensä noin 1 900 palestiinalaista vankia, maan oikeusministeriö on kertonut.

Israelissa on osoitettu mieltä panttivankien vapauttamiseksi sodan alkamisesta lähtien.AFP / Lehtikuva

Sunnuntaina Hamasin on määrä vapauttaa kolme panttivankia. Yhteensä Hamasin lokakuussa ottamista 250 panttivangeista on vapauttamatta hieman alle sata. Israel arvioi, että kolmasosa, eli noin 35, on jo kuollut.

Ensimmäiseen vaiheeseen sisältyy myös Israelin asevoimien vetäytymistä. Mediatietojen mukaan sunnuntain vastaisena yönä Israelin joukot alkoivat vetäytyä ainakin eteläisessä Gazassa sijaitsevan Rafahin kaupungin keskustasta.

Sopimuksen toisen ja kolmannen vaiheen yksityiskohdat on määrä valmistella ensimmäisen vaiheen aikana.

Israelin hallituksen äärioikeistolaisten ministerien tiedetään olleen aseleposopimusta vastaan. Lauantaina äärioikeistolaisen Otzma Yehuditin ministerit kertoivat eroavansa hallituksesta sopimuksen vuoksi. Asiasta on kertonut muun muassa CNN. Kolme ministeriä, mukaan lukien kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir, aikoo jättää erokirjeensä sunnuntaina.

Yli 120 kuollut keskiviikon jälkeen

Israel on jatkanut iskujaan Gazassa myös aselepoilmoituksen jälkeen. Al-Jazeeran mukaan palestiinalainen uutistoimisto Wafa kertoi sunnuntain vastaisena yönä, että Israel on tehnyt iskuja eri puolille Gazan kaistaa vain tunteja ennen aselevon alkamista.

Palestiinan väestönsuojeluviraston mukaan Israelin joukot ovat surmanneet Gazassa yli 120 ihmistä sen jälkeen, kun sopimus julkistettiin keskiviikkona, kertoi al-Jazeera. Heistä suurin osa oli naisia ja lapsia.

Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on yli 15 kuukautta kestäneen hyökkäyksensä aikana surmannut Gazan kaistalla noin 46 900 ihmistä.

Israel alkoi pommittaa Gazaa lokakuussa 2023 sen jälkeen, kun Hamas teki yllätyshyökkäyksen Israeliin. Hamas otti noin 250 panttivankia hyökkäyksessä, jossa kuoli Israelin mukaan noin 1 200 ihmistä.