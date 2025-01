Ensimmäiset israelilais- ja palestiinalaisvangit pääsivät perheidensä luo – katso koskettavat jälleennäkemiset

Kolme israelilaisvankia tapasi perheitään Tel Avivissa sunnuntaina ja Ramallahissa juhlittiin 90 palestiinalaisvangin vapautusta.

Kolmen israelilaisnaisen perheet ovat kampanjoineet lokakuusta 2023 lähtien heidän vapauttamisensa puolesta. Sunnuntaina Romi Golen, Doron Steinbrecher and Emily Damari vihdoin tapasivat perheensä.

Hamasin panttivankeina eläneet naiset tapasivat perheensä sairaalassa Tel Avivissa.

Naiset olivat ensimmäiset 33 israelilaisvangista, jotka vapautetaan osana Israelin ja Hamasin välistä tulitaukosopimusta. Israel vapautti naisia vastaan 90 palestiinalaisvankia.

Ramallahin kaupungissa Länsirannalla tuhannet palestiinalaiset juhlivat, kun vankeja saapui kaupungin keskustaan Punaisen puolikuun bussilla, kertoo Reuters.

Osapuolten välisessä sopimuksessa aselevon ensimmäisen vaiheen on määrä kestää 42 päivää, joiden aikana Hamasin on tarkoitus vapauttaa 33 israelilaista panttivankia. Vastineena Israelin on määrä vapauttaa yhteensä noin 1 900 palestiinalaista vankia, maan oikeusministeriö kertoi aiemmin.

Maailman terveysjärjestö WHO ilmoitti sunnuntaina olevansa valmis toimittamaan Gazan kaistalle apua, mutta kertoi tarvitsevansa vapaan pääsyn alueelle.

