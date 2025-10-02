Perussuomalaisten noussutta galluptulosta selittää kannatuskyykkäys ja tehokas viestintä, arvioi mielipidemittausten asiantuntija.

Perussuomalaisten kannatus oli epätavallisen alhaalla kuntavaalien jälkeen, ja nyt ollaan palaamassa kohti normaalia, arvioi Iro Researchin asiakkuusjohtaja Juho Rahkonen.

Ylen tuoreimmassa kannatusmittauksessa perussuomalaiset ohitti keskustan nousten kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi. Suosituin puolue on SDP ja toiseksi suosituin kokoomus.

Rahkosesta kannatusnousu on kuitenkin kovan työn tulosta, jossa keskiössä on puolueen viestinnän terävöittäminen. Hän nostaa esimerkiksi tästä perussuomalaisten pitkäaikaisen, nerokkaaksi luonnehtimansa taustavoiman Matias Turkkilan noston puheenjohtaja Riikka Purran erityisavustajaksi.

Toisena merkittävänä hahmona hän mainitsee puolueen varapuheenjohtaja Teemu Keskisarjan. Hän näkee galluptuloksessa tiettyä "Keskisarja-lisää".

– Keskisarjan kovat ja kyseenalaiset puheet maahanmuuttajista ovat kuitenkin saaneet jossakin määrin seisovan veden liikkeelle puolueen ydinkannattajien keskuudessa, Rahkonen sanoo.

Perussuomalaiset on myös hänen arvionsa mukaan onnistunut ajatuspajojen avulla tuomaan julkiseen keskusteluun perussuomalaisten kannatusta tukevia aiheita.

Rahkonen muistuttaa, että kampanjoinnissa toimivaa yleensä onkin, että valitaan yksittäinen tunteita herättävä aihe ja kiedotaan yhteiskunnallinen keskustelu sen ympärille.

Perussuomalaisilla kasvun varaa

Perussuomalaisten nousu ei Rahkosen arvion mukaan jääne tähän. Puolueen kannatuksessa on hänen mukaansa kasvunvaraa, jopa toiseksi suosituimmaksi puolueeksi asti. SDP:n haastajaksi siitä ei asiantuntijan arvion mukaan kuitenkaan ole.

Ylen viimeisimmässä gallupissa SDP:n kannatuksessa näkyy kuitenkin laskua. Rahkonen ei kuitenkaan näe luvuissa alkua laskevalle trendille. Kyse on hänestä pikemminkin erittäin korkeassa kannatuksessa paistatelleen puolueen suosion aaltoliikkeestä.