Perussuomalaiset on noussut keskustan ohi kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa.
Perussuomalaisten kannatus nousi edellisestä mittauksesta yli kaksi prosenttiyksikköä 14,9 prosenttiin. Neljänneksi pudonneen keskustan kannatus uusimmassa kyselyssä oli 14,3 prosenttia.
Suosituimpina puolueina jatkavat SDP 24,9 prosentilla ja kokoomus 18,6 prosentilla.
Taloustutkimuksen syyskuussa toteuttamaan kyselyyn haastateltiin noin 2 400:aa ihmistä. Kyselyn virhemarginaali on suurimmillaan kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.