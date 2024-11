Futisjättien kohtaamisessa kiehui – "Miksi tuomari saa tehdä noin?"

– Voivatko he (VAR) puuttua tuomioon vain silloin, kun se sopii heille? Tällainen tuomariratkaisu voi muuttaa ottelun, mutta eikö VAR voi tehdä asialle mitään? Conte hämmästeli vihaisena DAZN:n haastattelussa.

– Jos VAR on olemassa, sitä pitää käyttää virheiden korjaamiseen tai näyttämään tuomarille tilanteet, joita tämä ei nähnyt. Jos kyseessä on selvä virhe, kuten tässä, niin miksi (erotuomari Maurizio ) Mariani saa tehdä noin, Napoli-luotsi jatkoi.

Serie A:n sarjataulukon kärki on huipputasainen. Napoli johtaa pisteellä Atalantaa, Fiorentinaa, Interiä sekä Laziota, ja Juventuskin on siitä vain kahden pinnan päässä.