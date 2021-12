Hämmästyttävä VAR-tuomio katkaisi villit juhlat – tämä päätös sai AC Milanin raivon valtaan

Maalin hylkäyksellä saattaa olla suuria seurauksia jopa mestaruuskamppailussa. Napoli nousi voitollaan toiseksi Serie A:n sarjataulukossa. Joukkue on 39 pisteellään neljä pistettä perässä sarjakärki Interiä. Milan on Napolin kanssa tasapisteissä kolmantena.