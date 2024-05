FT: Ukraina valmistautuu vastahyökkäykseen

Ukraina valmistautuu uuteen vastahyökkäykseen vuonna 2025 saatuaan Yhdysvalloilta 61 miljardin sota-apupaketin, katsoo Yhdysvaltain turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Jake Sullivan brittilehti Financial Timesin mukaan.

Ukraina kärsii sekä sotilas-, ammus- että kalustopulasta, mikä on johtanut siihen, että Venäjällä on taisteluissa aloite halussaan.

Venäjä ei ole kyennyt syviin läpimurtoihin, mutta on pystynyt etenemään huomattavasti Itä-Ukrainassa, erityisesti Avdiivkan kaupungin ympäristössä.

– Etenemään valloittaakseen takaisin alueen, jonka Venäjä on ottanut heiltä, Sullivan totesi Financial Timesin mukaan.

ISW: Aloitteen kanssa kiire

Yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) mielestä Ukrainan pitäisi päästä haastamaan Venäjän aloite sodassa "niin pian kuin mahdollista", sillä Venäjälle olisi luonnollisesti edullista pitää aloite käsissään koko vuosi 2024.