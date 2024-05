ISW: Venäjä edennyt huomattavasti Avdijivkan kaupungin koillispuolella

Venäläisjoukot ovat edenneet huomattavasti Avdijivkan kaupungin koillispuolella Itä-Ukrainassa, kertoi amerikkalainen ISW-ajatushautomo raportissaan.



Venäjä valtasi Avdijivkan helmikuussa.



Venäläisjoukkojen lauantain vastaisen yön etenemisen syynä oli todennäköisesti se, että ukrainalaisjoukot olivat vetäytyneet alueelta. Ukrainalla on viime aikoina ollut vaikeuksia itärintamalla, sillä siltä puuttuu sekä aseita että sotilaita.



ISW:n mukaan on todennäköistä, että ukrainalaiset ovat päättäneet vetäytyä ja odottaa, että rintamalle saadaan länsimaiden sotilasapua. Venäjä puolestaan yrittänee ajatushautomon mukaan käyttää hyväkseen aikaikkunan, joka sillä on ennen uusien aseiden saapumista.



ISW:n mukaan on todennäköistä, että Venäjä pystyy etenemään vielä lisää lähitulevaisuudessa. Ajatushautomon mukaan Venäjä keskittää joukkoja alueille, joissa eteneminen on todennäköistä, mutta ISW:n mukaan tässä vaiheessa on epäselvää, mikä joukkojen lopullinen tavoite rintamalohkolla on.