EU-parlamentin voimahahmo MTV:lle: Venäjän toimet Suomen itärajalla osoittavat tarpeen kansainvälisten sopimusten uudistamiselle

Turvapaikanhakijoiden masinoiminen Suomen rajalle on osoitus siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa horjuttaa Euroopan unionia, tai jopa hajottaa sen kokonaan. Näin sanoo MTV:lle Manfred Weber , joka johtaa Euroopan parlamentin suurinta ryhmää Euroopan kansanpuoluetta (EPP).

Saksalaisen Weberin mukaan Putin ei voi sietää eurooppalaista elämäntapaa, johon kuuluvat keskeisesti vapaus ja demokratia. Hän sanoo Putinin yrittävän hybridivaikuttamisellaan lyödä kiilaa Euroopan maiden yhtenäisyyden väliin, mihin on vastattava entistä lujemmalla yhtenäisyydellä.

– Suomen vastaus Venäjän toimintaan on ollut hieno osoitus siitä, että pystymme puolustamaan. Mielestäni Suomen hallitus ansaitsee Euroopan unionin täyden solidaarisuuden toimissaan laittomien siirtolaisten pysäyttämiseksi rajalle, Weber sanoo.

Weberin johtama Euroopan kansanpuolue on keskustaoikeistolainen ryhmä, johon kuuluvat Suomesta päähallituspuolue kokoomuksen mepit. Ryhmään kuuluu 177 meppiä ja Weber on kiistatta parlamentin merkittävimpiä vallankäyttäjiä.

Muutoksia pakolaissopimukseen harkittava

Vuonna 1951 laaditussa sopimuksessa säädetään muun muassa oikeudesta hakea turvapaikkaa. Sen on allekirjoittanut 145 valtiota.

– Mutta meidän on tunnistettava modernit tavat käydä hybridisotaa, mitä nähdään nyt Suomen ja Venäjän rajalla. Siksi muutokset ovat tarpeen ja niitä on harkittava, Weber sanoo.

Manfred Weber painottaa, että muutoksista huolimatta Geneven pakolaissopimuksen ja turvapaikkaoikeuden periaatteista on pidettävä kiinni. Hän sanoo olevansa ylpeä siitä, miten eurooppalaiset ovat viime vuosina avanneet ovet miljoonille ukrainalaisille, jotka pakenevat sotaa.

– Me emme puhu ovien sulkemisesta tai muurin rakentamisesta Euroopan ympärille. Olemme maanosa, joka haluaa auttaa apua tarvitsevia. Mutta emme voi antaa Putinin hyökätä meitä vastaan ja kiristää meitä. Siihen on löydettävä ratkaisu.

Välineellistettyä maahantuloa on viime vuosina nähty myös Valko-Venäjän rajavaltioissa. Aljaksandr Lukashenkan hallinnon on tiedustelutietojen valossa arvioitu lennättäneen massoittain turvapaikanhakijoita Minskiin, josta heitä on ohjattu Latvian, Liettuan ja Puolan rajojen yli.