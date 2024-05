Traficom: Suomeen on yhä turvallista lentää – valtiojohto keskusteli Venäjän gps-häirinnästä

Analyysiä GPS-häiriöiden syystä Yleisesti radiohäiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi vikaantuneet radio- tai sähkölaitteet.

Järjestelmän häiriöalttius riippuu radiojärjestelmästä.

Satelliittipaikannusjärjestelmien (GNSS, Global Navigation Satellite System) signaalit ovat vaimeita saapuessaan satelliitista maan pinnalle, jolloin GNSS-vastaanotto on herkkä erilaisille häiriöille.

Kansalaisten käyttämien palveluiden GNSS-vastaanotossa häiriöitä aiheuttavat helposti muun muassa ympäristön katveet.

Lisäksi ilmakehän ilmiöt voivat häiritä GNSS-vastaanottoa.

Häiriötilanne voidaan aiheuttaa myös tahallisesti, jolloin kyse on häirinnästä.

Ilmailussa satelliittinavigointijärjestelmien häiriöitä havaitaan usein erityisesti konfliktialueiden läheisyydessä.

Konfliktialueilla tai näiden läheisyydessä häirintää käytetään tyypillisesti suojaamaan omaa infrastruktuuria tai tärkeitä kohteita, jolloin häiriövaikutus voi levitä myös laajemmalle.

Häiriöt voimistuivat, kun Ukrainan dronehyökkäykset Venäjän energiainfrastruktuuria kohtaan alkoivat tammikuussa 2024.

On mahdollista, että nykyisin ilmailussa havaittavat häiriöt ovat sivuvaikutusta Venäjän omasuojasta.

Käytännössä omasuojahäirinnällä pyritään estämään GNSS:n tai matkaviestintaajuuksien avulla ohjattavien dronejen navigointi ja ohjaus.

Häirintä ei ole pysynyt pelkästään Venäjän rajojen sisäpuolella vaan se on kantautunut myös Suomen alueelle. Lähde: Traficom.