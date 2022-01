MTV Uutisten kirjeenvaihtaja kertoo, mistä USA:n povaamassa Venäjän valeiskussa olisi kyse

Kirjeenvaihtaja: Iskulla perusteltaisiin omaa hyökkäystä

Valkoisen talon mukaan Venäjä on "luomassa perustaa saadakseen mahdollisuuden tekaista veruke hyökkäykselle" syyttämällä Ukrainaa.

– Meillä on tietoja, jotka viittaavat siihen, että Venäjä on sijoittanut ryhmän toimijoita, joiden tarkoituksena on toteuttaa lavastettu hyökkäys Itä-Ukrainassa, sanoi Valkoisen talon tiedottaja Jen Psaki.