Taidetta taiteen sisällä: Vincent van Goghin maalauksesta löytyi yllättäen taiteilijan salattu omakuva

Skotlannin kansallistaidegalleria on tehnyt merkittävän löydön eräästä sen kokoelmaan kuuluvasta taiteilija Vincent van Goghin taideteoksesta, kertoo BBC. Teoksen takaa on röntgenkuvauksissa paljastunut toinen maalaus.

Kyseessä on kuuluisan taiteilijan omakuva, joka on piilotettu liiman ja pahvin sisään Head of a Peasant Woman -nimisen taideteoksen taakse.

Gallerian vanhempi konservaattori Lesley Stevenson kertoo olleensa täydessä shokissa tajuttuaan taiteilijan itse tuijottavan katsojaansa maalauksen takaa.

– Nähdessämme röntgenkuvat ensi kertaa olimme tietenkin kovin innoissamme. Tämä on merkittävä löytö, koska se vain lisää tietouttamme van Goghin elämästä, Stevenson kuvailee.

Van Gogh säästi rahaa maalaamalla teosten nurjalle puolelle

Alankomaista kotoisin oleva tunnettu taidemaalari tunnetaan siitä, että hän käytti samoja kanvaaseja useisiin teoksiin säästääkseen rahaa. Hän käänsi teoksen nurinkurin ja saattoi maalata toisen toisen aiheen taulun nurjalle puolelle.

Elinaikanaan van Gogh ei ollut menestynyt tai arvostettu. Hän menehtyi nuorena, vain 37-vuotiaana. Kuolemansa jälkeen hänestä tuli yksi kuuluisimmista ja vaikuttavimmista läntisen taidemaailman tekijöistä.

Alkuperäinen maalaus, Head of a Peasant Woman, päätyi Skotlannin kansallistaidegallerian kokoelmiin jo vuonna 1960. Se oli lahja eräältä arvostetulta Edinburghilaiselta lakimieheltä.

Teoksessa keskiössä on paikallinen alankomaalainen nainen. Tapahtumapaikka on Nuenen, jossa myös van Gogh asui vuosina 1883-1885. Van Goghin Nuenenin kaudelta maalaamista tauluista on ennenkin löytynyt takapuolelta aiemmin salassa olleita maalauksia.

Tutkijat uskovat, että van Gogh maalasi omakuvansa taulun taakse hyvin merkittävällä hetkellä omaa uraansa. Seuraavaksi taiteilija oli nimittäin muuttanut Pariisiin, josta hän oli ammentanut uusia vaikutteita työhönsä ranskalaisilta impressionisteilta.

Liiman ja pahvin peittämä teos vuosikymmeniä piilossa

15 vuotta hänen kuolemansa jälkeen van Goghin Head of a Peasant Woman lainattiin taidenäyttelyyn Amsterdamiin. On uskottu, että siellä maalaus kiinnitettiin pahviin ja raameihin niin, että taakse maalattu omakuva jäi piiloon ja sen myötä unohduksiin. On mahdollista, että Head of a Peasant Woman oli takapuolella olevaan omakuvaan verrattuna viimeistellymmän näköinen.

Maalaus vaihtoi omistajaa useaan otteeseen ennen Skotlantiin päätymistä. Vuonna 1923 se oli hetken aikaa Evelyn St Croix Flemingin hallussa. Evelynin poika Ian tunnetaan myös James Bond -agenttitarinoiden isänä.

Asiantuntijat uskovat, että taiteilijan omakuva on mahdollista saada näkyviin maalauksen takaa, mutta liiman ja pahvin irrottaminen on aikaa ja tarkkaa konservointia vaativaa työtä. Gallerian tutkijat selvittävät paraikaa, kuinka maalauksen voisi saada näkyviin ilman, että maalaus vaurioituu.

– Tällaiset hetket ovat äärettömän harvinaisia. Olemme löytäneet Vincent van Goghin, aikamme yhden tärkeimmän ja kuuluisimman taiteilijan aiemmin tuntemattoman maalauksen, gallerian vanhempi ranskalaiseen taiteeseen erikoistunut kuraattori Frances Fowle hehkuttaa löydöstä.

Gallerian vierailijat voivat nähdä röntgenkuvan maalauksen takana piilottelevasta taiteilijan omakuvasta. Voit katsoa sen yllä olevalta videolta.

