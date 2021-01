Forbes jyrähti yrityksille: Jos palkkaatte Trumpin lehdistösihteereitä, pidämme teitä valehtelijoina – näin he ovat työllistyneet

– Trumpin ensimmäisestä päivästä Valkoisessa talossa lähtien ylös on ollut alas, kyllä on ollut ei ja epäonnistuminen on ollut menestyminen.

”Palkkaa pois vain”

Missä he ovat nyt?

Kaksi entisistä lehdistösihteereistä on löytänyt itselleen jo uuden työn. Spicer työskentelee oikeistolaisena pidetyn uutiskanava Newsmaxin Spicer & Co -politiikkaohjelman juontajana.

Sanders puolestaan on löytänyt paikkansa Fox Newsiltä, joka on esimerkiksi The New York Timesin mukaan alkanut kääntyä Trumpia vastaan.