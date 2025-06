MAGA-toimittaja arvosteli Yhdysvaltain puolustusministeriä – sai lähdöt Pentagonista ja kenkää

Yhdysvaltalaista, Trump-myönteistä toimittajaa Gabrielle Cucciaa alkoivat häiritä puolustusministeri Pete Hegsethin rajoitukset lehdistöä kohtaan. Hän sai potkut pian sen jälkeen, kun kirjoitti kritiikistään julkisesti.

Yhdysvaltalainen toimittaja Gabrielle Cuccia kritisoi äskettäin puolustusministeri Pete Hegsethin rajoituksia lehdistön pääsystä Pentagoniin. Tämän jälkeen hän kertoo saaneensa potkut.

Cuccia oli hetken vakaasti Trump-myönteisen One America News -televisiokanavan (OAN) Pentagonin pääkirjeenvaihtaja. Hän esiintyi konservatiivisena äänenä Pentagonin normaalisti puolueettomassa mediakentässä ja ”MAGA-tyttönä”, joka on lyhenne Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vaalikampanjalauseesta Make America Great Again.

Hegsethin toiminta lehdistöä kohtaan alkoi kuitenkin häiritä häntä. Toimittaja kirjoitti henkilökohtaisella Substack-julkaisualustan tilillään tiistaina, että hän pitää puolustusministeriön äskettäistä siirtoa saattaa laajoja osia Pentagonista toimittajien ulottumattomiin ”huolestuttavana muutoksena”.

Hän epäili puolustusministeriön perusteluja rajoituksille. Hän kiinnitti huomiota myös siihen, miksei Hegseth ole pitänyt virallista tiedotustilaisuutta vannottuaan virkavalansa.

Cuccia jakoi aiheesta myös X-palveluun.

– ”Rakastan maatani, en hallitustani”. Mutta se ei tarkoita, ettenkö haluaisi hallitukseni menestyvän. Itse asiassa se tarkoittaa päinvastoin, hän kirjoitti.

Cuccia lisäsi kirjoituksessaan, ettei tarkoituksena ollut pilkata Hegsethiä, vaan pitää MAGA-ajattelua yllä.

CNN:n mukaan torstaina Cucciaa pyydettiin luovuttamaan Pentagonin kulkulupa esihenkilölleen. Perjantaina hän sai lisäksi potkut työpaikastaan.

Jatkokysymyksiin aiheesta Cuccia ei enää halunnut vastata CNN:lle. Myöskään OAN ei vastannut CNN:n kommenttipyyntöön.

Lähde: CNN