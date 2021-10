Jättääkö kovan työn tehnyt Pernilla Böckerman bikini fitnessin? "Tuleva MM-kilpailu on ratkaiseva"

Bikini fitness -urheilija Pernilla Böckerman on kilpaillut kansainvälisellä tasolla aikaisemminkin, mutta marraskuun alussa hän suuntaa uransa ensimmäisiin MM-kilpailuihin Espanjaan.

– Jännittää lähteä reissuun. Nyt koronan aikana en ole ulkomailla ollut, joten on todella mielenkiintoista nähdä palmujakin ja päästä auringon alle. Totta kai kisaaminen on siistiä, Böckerman kertoi Elixia Circuksen avajaisissa.

0:34

Fitness on tärkeä osa Böckermanin elämää – tämä on isoin oppi, minkä laji on opettanut urheilijalle