Pernilla Böckerman avoimena ajatuksistaan bikini fitness -urheilua kohtaan: "En suosittele yhtään kellekään"

– On ihanaa, että fitness on nyt historiaa. Siitä jäi hyvä fiilis, mutta se oli hyvä jättää taakse tuossa kohtaa. Sain lajilta mitä halusin, Böckerman kommentoi.

Entinen fitnesstähti kertoo, ettei hänen oma suhtautumisensa lajiin ole juurikaan muuttunut fitnesskuplan puhkeamisen jälkeenkään. Hän summaa, että lajin harrastaminen on järkevää, mikäli siihen lähtee oikeista syistä. Mikäli perusteet lajin pariin pyörivät esimerkiksi ulkoisissa seikoissa, hän kannustaa harkitsemaan uudelleen.

– Jos hyppäät lajin pariin ilman minkäänlaista taustaa, huonolla valmennuksella, niin se on todella vaarallista, ja sitä en suosittele kenellekään, Böckerman sanelee.

– Enkä muutenkaan suosittele yhtään kellekään sitä lajia. Tämähän on tosi ristiriitaista, että sanon näin, vaikka olen ollut lajin parissa monta vuotta, mutta en sitä suosittele, hän jatkaa.

Tavoitteena uusi maailmanmestaruus

Vaikka Pernilla Böckerman jätti taakseen fitness-kilpailut, on tavoitteet asetettu yhtä korkealle uudessa lajissa. Böckerman kertoi MTV:n haastattelussa keskittyvänsä nyt täysin sisäsoutuun.

– On ollut ilo siirtyä täysin sisäsoutuun. Se on fyysinen laji, mutta ei mitenkään ulkonäkökeskeinen. En halua sitä, että kehoni on enää minkäänlainen mittari ulkoisesti, vaan se ratkaisee mitä voin kehollani tuottaa fyysisesti, hän sanoo.