Finnwatchin kiivasta keskustelua herättänyt 430 miljoonaa -kampanja sai uuden käänteen: World Vision vetäytyy – "Suomalaisten yrittäjien syyllistäminen on ollut järkytys"

Yritystoiminnan vastuullisuutta ja globaaleja vaikutuksia tutkivan yhdistyksen Finnwatchin kampanjan tarkoituksena on herättää keskustelua Suomesta ulkomaille valuvista veroeuroista. Yhdistyksen mukaan Suomi menettää joka vuosi 430 miljoonaa euroa verotuloja verovälttelyn seurauksena. Tilanne on seurausta niin sanotusta aggressiivisesta verosuunnittelusta.

Osa yrittäjistä on raivostunut verovälttelykritiikistä. He kokevat, että heitä syytetään asiasta, joka on täysin laillista, ja näin ollen oikein. Aihe on herättänyt paljon keskustelua esimerkiksi Twitterissä.