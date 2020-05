Ivan Puopolon kolumni: Finnwatchin kampanja naamioi veronkiristykset oikeudenmukaisuudeksi ja kohtasi yrittäjien raivon

Tästä pillastuivat erityisesti yrittäjät, mitä taas kampanjan kannattajien on ollut vaikea ymmärtää. Mitä ihmeen pillastumista siinä nyt on, että verotuksesta halutaan oikeudenmukaista?

Syitä on kaksi. Ensinnäkin verotuksen "oikeudenmukaisuuden" puolesta taisteleminen ei vaikuta kampanjan aidolta päämäärältä.

Toiseksi Finnwatchin käyttämästä termistä "verovälttely" syntyy vaikutelma, että yrittäjät kiertäisivät veroja, vaikka he eivät tee mitään laitonta. Verovälttelyn ja veronkierron ero on vain silkinohut semanttinen kikka.

Mitä on verovälttely?

Yksi osa verovälttelyä on Finnwatchin mukaan "tulonmuunto", joka toimii seuraavasti. Kuvitellaan, että Harri perustaa yrityksen. Jos Harrin yritys tekee voittoa, se maksaa voitosta valtiolle 20 prosenttia veroa.

Finnwatchin ajatuksena lienee se, että yrittäjän mahdollisuus huojennettuun osinkoon on etu, joka ei koske palkansaajaa ja on siksi epäoikeudenmukainen.

Mutta palkansaajalla on etuja, jotka eivät koske yrittäjää.

Jos yrittäminen on niin kannattavaa, että se on muita kohtaan suorastaan epäoikeudenmukaista, niin jokainenhan voi sen tehdä. Niin ei kuitenkaan tilastojen mukaan näytä käyvän, koska osakeyhtiöiden määrä on vähentynyt eikä kasvanut.