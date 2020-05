430 miljoonan verotuloista puhkesi raju kiista – "Olet verovälttelijä, jos ostat drinkin ruotsinlaivalla"

Voitot kotiutetaan halpaveromaista

Yleinen tapa välttää veroja on liiketoiminnan voittojen siirto maahan, jossa verotus on matalammalla tasolla.

– Mikä tässä on ongelmallista on se, että lainsäädäntö, joka mahdollistaa verovälttelyn, laittaa kansalaisia ja yrityksiä epätasa-arvoiseen asemaan. Kaikille nämä järjestelyt eivät ole mahdollisia. Toiset pystyvät järjestelemään ja saavuttamaan verotuksillen aseman, jollaista muut eivät pysty saavuttamaan, Hietanen sanoo.

Kampanja kuumentaa osaa yrittäjistä

Osa yrittäjistä on raivostunut verovälttelykritiikistä. He kokevat, että heitä syytetään asiasta, joka on täysin laillista, ja näin ollen oikein.

Vartiainen: Ei ole mitään harmaata aluetta

Piikki Marinin hallitukselle

–Suomen verojärjestelmän kenties suurin ongelma on kuitenkin kielteisissä kannustinvaikutuksissa joita sillä on työntekoon. Yritysverotuksessa on ongelmia, joihin hekin kampanjassaan viittaavat. Niitä päähallituspuolue (sdp) on luvannut muuttaa, mutta mitään ei ole kuulunut.